سيارة تشاوشيسكو تفشل في جذب المشترين

المصدر: بوخارست - رويترز

يبدو أن شهرة الرئيس الراحل نيكولاي تشاوشيسكو، الذي حكم رومانيا نحو ربع قرن، لم تجدِ نفعاً، في تمكين سلطات الضرائب من بيع إحدى سياراته، التي عرضتها، أول من أمس، في مزاد، حيث لم يتقدم أحد للمشاركة في المزاد الذي حددت سلطة الضرائب مبلغ 33355 دولاراً لفتح بابه. والسيارة من طراز أرو 304، ويكسو مقاعدها جلد فاخر وتعلو سقفها فتحة كهربائية، وتعود إلى 1977، حيث كان يستخدمها تشاوشيسكو في رحلات الصيد والزيارات الرسمية. وتعد السيارة واحدة من أسطول يضم 6 سيارات صنعت خصيصاً لتشاوشيسكو.