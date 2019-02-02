يناير الأعلى حرارة في أستراليا

المصدر: ملبورن - رويترز

قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، أمس، إن يناير الماضي تصدر قائمة أكثر الشهور ارتفاعاً في درجات الحرارة، وإن من المتوقع أن يستمر الحر القائظ حتى نهاية أبريل المقبل.

وكانت درجات الحرارة قد تخطت 40 درجة مئوية، لأيام متتالية عدة في بعض المناطق الأسترالية. وقالت الهيئة إن السبب الرئيسي في الموجة الحارة هو مرتفع جوي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي منع وصول الهواء البارد، وتسبب الحر القائظ الشهر الماضي في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق وارتفاع أسعار الكهرباء بينما دمرت حرائق الغابات منازل في ولاية تسمانيا. وقال آندرو واتكنز المتخصص البارز في علم المناخ بهيئة الأرصاد: «لم يكن أكثر شهور يناير حراً بل كان في الواقع أحر الشهور المسجلة على الإطلاق، وتعود هذه السجلات إلى عام 1910».

وفي الوقت نفسه، عانت ولاية نيو ساوث ويلز أحد أسوأ موجات الجفاف بالنسبة لشهر يناير، بينما تراجع معدل هطول المطر المعتاد خلال الشهر بولاية فيكتوريا إلى أقل من 20%، فيما شهدت ولاية تسمانيا التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية أشد جفاف تمر به في مثل هذا الوقت على الإطلاق، بينما شهدت ولاية أستراليا الغربية أكثر شهور يناير جفافاً منذ 2005.