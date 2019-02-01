ولاية ألمانية تهدر دم ذئب

المصدر: كيل (ألمانيا) - د ب أ

رغم أن قتل الذئاب محظور في ألمانيا، إلا أن الذئب المعروف بالرمز (GW 924m)، مستثنى من هذه القاعدة، بعد أن أهدرت وزارة البيئة بولاية شليسفيغ هولشتاين، شمالي ألمانيا، دمه، لتعطي بذلك الضوء الأخضر للصيادين لاقتناصه، حيث وافقت الوزارة، أمس، على طلب بذلك، بعد تحميل الذئب مسؤولية مقتل 6 أغنام، من أصل ثمانية، فقدها أهالي منطقة بينيبرغ التابعة للولاية، بعد أن كانوا يظنون أنها مؤمّنة جيداً بالسياج ضد هجمات الذئاب.

الذئب المعروف لدى الخبراء المعنيين بالرمز (GW 924m)، كان قد انتقل من الدنمارك إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين، وقد انقض أكثر من مرة على أغنام خارج السياجات المضادة للذئاب، وتمكن الخبراء من إثبات وجوده في المنطقة منذ يونيو الماضي، وحسب الوزارة، فإن هناك 17 أثراً جينياً لهذا الذئب، مشيرة إلى عدم توفر إشارات على وجود ذئاب أخرى.

يشار إلى أن السلطات الألمانية، تسمح بقتل الذئاب في حالات فردية، خاصة إذا كان يمثل مصدر تهديد على البشر، أو يتسبب في أضرار اقتصادية بالغة.