أدوية جديدة من البيض

المصدر: لندن - د ب أ

أثبت فريق من الباحثين البريطانيين أن الدجاج المعدّل وراثياً يمكن أن ينتج في بيضه مواد فعّالة تستخدم في الطب البشري، وجاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة «بي إم سي بايوتكنولوجي»، حيث أوضح الباحثون فيها أن هذه المواد تتألف من بروتينات تتكون في بياض البيض، ويمكن فصلها فيما بعد لاستخدامها كعقاقير طبية.

وركز الباحثون تحت إشراف هيلين سانغ من جامعة إدنبرة، خلال دراستهم على بروتينين مختلفين، حيث إن «إنترفيرون a2a» مادة فعالة تستخدم ضد أشكال مختلفة من السرطان والوباء الكبدي، كما أن مادة «ماكروفاجن CSF» عقار محتمل لتحفيز الأنسجة المصابة للتعافي ذاتياً.

وأكدوا أن الدجاج المعدل وراثياً قد أنتج في البداية كمية كبيرة من الإنترفيرون a2a، لدرجة أن 3 بيضات فقط كانت كافية للحصول على كمية من البروتين تصلح للاستخدام الدوائي.