مرشد آلي في متحف تشرشل

المصدر: دبي ـ البيان

يقوم المرشد السياحي الآلي «بيتي» بإرشاد الزائرين والسائحين في متحف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل.

ويبلغ طول بيتي 5 أقدام، وهو أحدث التقنيات المتقدمة، وتم تصميم «بيتي» لكي يرشد السائحين إلى مكان ميلاد رئيس الوزراء البريطاني الراحل، ويوفر المعلومات ويجيب عن الأسئلة التي يطرحها الزائرون لمتحف تشرشل.

ويقوم بيتي حتى بالتقاط صور «سيلفي» مع الزائرين، ويستطيع أن يمكّنهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أن يقضي «بيتي» 12 ساعة يجوب غرف المتحف لإرشاد السائحين، يذهب إلى غرفته لإعادة شحنه.