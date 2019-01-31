«سيلفي» من المريخ

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

أرسل «كريوسيتي»، مجس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، والذي يجمع بيانات عن كوكب المريخ، مجموعة جديدة من صور «سيلفي» من الكوكب الأحمر.

والتقط المجس الذي يستكشف المريخ، صوراً غير اعتيادية في وقت سابق من يناير الجاري، في موقع الحفار «روك هول»، والذي يعمل في سلسلة جبال فيرا روبين.

حيث كان متمركزاً منذ أكثر من عام. كما توضح الصور أرض المريخ القاحلة، ويشوب الصور الكثير من الغبار أكثر من المعتاد؛ بسبب هبوب عاصفة. وقد غادر «كريوسيتي» الموقع في الوقت الحالي؛ من أجل فحص منطقة الطين على الكوكب الأحمر المعروفة باسم قمة «شارب».