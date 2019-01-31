تغير المناخ ينذر بقلوب أطفال مشوهة

المصدر: دبي ـ وكالات

قد يؤدي التغير المناخي إلى ميلاد أطفال مستقبلاً يحملون قلوباً مشوهة، إذ أفادت دراسة حديثة بأن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة بفترة الحمل، يرفع من احتمالات التشوهات بالأعضاء الداخلية للأجنة.

ويتوقع الباحثون أن تظهر نحو 7 آلاف حالة تشوه بالقلب بين عامي 2025 و2035، في 8 ولايات أمريكية، ويبلغ العدد الإجمالي لسكانها نحو 110 ملايين نسمة.

وإذا طبقنا ذلك على عدد سكان العالم، فهذا يعني أن التغير المناخي قد يتسبب بظهور 40 ألف حالة تشوه بالقلب سنوياً، وبنى الباحثون الحسابات والتوقعات باستخدام عدد المواليد المتوقع وارتفاعات درجات الحرارة على مدى 11 عاماً، مستخدمين البيانات من ولايات اركنسو، وايوا، وتكساس، وكاليفورنيا، ونيويورك، ونورث كارولينا، ويوتاه وجورجيا.