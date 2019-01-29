جيم كاري يدخل عالم الرسم

المصدر: نيويورك - د ب أ

الممثل الكوميدي الأمريكي جيم كاري معروف بأدواره في أفلام مثل «بروس ألمايتي» و«ذا ترومان شو» و«إيس فينتورا». وقد لعب في مسيرته أدواراً لشخصيات كاريكاتورية بلْهاء، مثل شخص لديه سمات مبالغ فيها غريبة أو مضحكة.

حوّل كاري (57 عاماً) تركيزه أكثر إلى عالم الرسم، ويقدم الآن رسومات كارتونية سياسية في معرض «أوردبل آرت فير» في نيويورك.

وغالباً ما تُظهر الرسومات الكارتونية شخصيات سياسية، إلى جانب محاولة لإلقاء الضوء على المجتمع الأمريكي وبعض القضايا التي يكافحها. وحتى فترة قريبة كان كاري ينشر رسوماته الكارتونية على تويتر، حيث جذبت الانتباه العام أكثر من مرة.

وانكشف حب كاري للفن للمرة الأولى في 2017، عندما أصدر فيلماً قصيراً بعنوان «أحتاج إلى ألوان» بشأن شغفه بالرسم والنحت. ويتحدث في الفيلم عن كيف أن الفن ساعده في التعامل مع انفصاله عن صديقته السابقة جيني ماكارثي التي كان على علاقة بها من 2005 إلى 2010.