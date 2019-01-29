باندا يعود إلى حديقته بعد «عطلة مفاجئة»

المصدر: لندن - د ب أ

عثرت الشرطة في إيرلندا الشمالية، أمس، على حيوان باندا أحمر نادر، بعد هروبه من حديقة حيوان بلفاست، وأعادته إليها.

وقالت حديقة الحيوان في تغريدة على «تويتر»: «يسعدنا أن نعلن العثور على الباندا الأحمر المفقود. شكراً للجميع على مساعدتهم في البحث».

وطلبت الشرطة في إيرلندا الشمالية من الجمهور المساعدة على البحث، بعد أن قرر الحيوان «الحصول على عطلة مفاجئة» من حديقة الحيوان.

وحذرت الشرطة الجمهور من الاقتراب من الباندا الذي يزيد حجمه قليلاً على حجم قط أليف، لأنه «ورغم أنه ليس عدوانياً بطبيعته، لكنه يدافع عن نفسه حال حصاره».

ومثل الباندا العملاقة الكبيرة الحجم ذات اللون الأبيض في الأسود، فإن الغذاء الرئيسي للباندا الحمراء هو الخيزران.

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للحياة البرية بواشنطن، إلى أن عدد الباندا الحمراء في البرية الآن يقل عن 10 آلاف.