استعادة لوحة مسروقة في روسيا

المصدر: موسكو - رويترز

استعادت الشرطة الروسية، أمس، لوحة للفنان الروسي الشهير أرخيب كوينجي، بعد سرقتها من معرض في موسكو، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء، وقال مسؤول في الشرطة الروسية، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه الرئيس في السرقة.

ونسبت تاس إلى إيرينا فولك، المتحدثة باسم الداخلية الروسية، قولها إن رجلاً يبلغ من العمر 31 عاماً أخبر الشرطة بالمكان الذي خبأ فيه اللوحة.

ورسم كوينجي، الفنان الروسي الراحل ذو الأصول اليونانية، اللوحة المسروقة، وهي لوحة «آي بيتري. القرم»، عام 1908 وصوّر فيها بفرشاته جبلاً في شبه جزيرة القرم.

وسرقت اللوحة من معرض تريتياكوف الفني في موسكو أول من أمس.

وكانت لوحة «بستان بيرش» التي رسمها كوينجي عام 1881 بيعت في مزاد لسوذبي بأكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2008.