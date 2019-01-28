منافسة كندية نرويجية على تمثال «الموظ»

المصدر: دبي - وكالات

تعرضت بلدة «موس جاو»، بمقاطعة «ساسكاتشوان» الكندية، لضربة قاسية هذا الأسبوع، بعد فقدانها لقب أطول تمثال على مستوى العالم لحيوان «الموظ»، لصالح النرويج، التي شيدت تمثالاً أطول للحيوان، على بعد حوالي 241 كيلومتراً إلى الشمال من عاصمتها «أوسلو».

ووفقاً لما نشره أمس، موقع «ريبلييز» الشبكي الأمريكي، ظلت «موس جاو»، تفتخر بالتمثال لمدة 31 عاماً، حيث يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1988. ولم يكن أهل البلدة أو مسؤولوها يتوقعون أن يفقدوا لقبهم يوماً ما. ويبلغ ارتفاع تمثال «الموظ» الكندي 32 قدماً (9.8 أمتار)، ويبلغ وزنه 22000 طن، فيما يتفوق «الموظ» النرويجي عليه في الطول، بفارق ميل واحد (0.304 متر).

الطريف أن عمدة «موس جاو»، بدأ يستنفر مواطنيه لبناء تمثال أطول لحيوان «الموظ»، كي يسترد لقبهم مجدداً من النرويج. والأطرف، أن النرويجيين تعهدوا أيضاً بضمان تفوقهم في هذه المنافسة. وينتمي «الموظ» إلى فصيلة الأيائل، ويعد من أشهر الحيوانات انتشاراً وشعبية في المناطق الباردة والقطبية.