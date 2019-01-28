«إنستا نوفلز».. قراءة الروايات الكلاسيكية على «إنستغرام»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

استخدمت مكتبة «نيويورك» العامة موقع «انستغرام» أخيراً، لتحويل كتب كلاسيكية إلى شكلها الرقمي وتقديمها للجمهور العام، في إطار مشروع أطلق عليه «إنستا نوفلز»، مع أول رواية تم تحميلها في أغسطس الماضي «أليس في بلاد العجائب».

واستناداً إلى مواقع إخبارية، ساهمت شركة الاستشارات الإبداعية «موذر» في إحياء المشروع عبر تطبيق «ستوريز» أو «قصص» على «انستغرام»، الذي يعرض الصور لفترة محدودة قبل أن تختفي وتبرز الصور التالية.

تعتقد المسؤولة في «موذر»، كوريا فالوسي، بأن «انستغرام» أوجد رف الكتب المثالي للرواية الرقمية، فباستخدام «ستوري هايلايت» على انستغرام، يبقى الكتاب الرقمي على صفحة المكتبة لفترة طويلة ولن يختفي بعد 24 ساعة كما قصص «انستغرام» الأخرى.

رف كتب رقمي

وفيما يجري تحميل المزيد من الكتب، فإن المشروع يهدف لتحويل «هايلايت» إلى رف كتب رقمي، مما يسمح للمستخدمين الوصول إلى الكتب في أي وقت. الكتاب الرقمي «أليس في بلاد العجائب» تم تصميمه لعكس «المخططات الفردية» للكتاب الأصلي، يستهل الكتاب بفيديو غرافيكي من الرسوم المتحركة، مع صور لأليس لإبراز ثوبها الأزرق وشعرها الأصفر. الفتاة تسير أمام شاشة دوارة وتتجه دوائر وأشكال أخرى من ورق الشدة نحوها، مما يمنح الانطباع بانها تدخل في ثقب. أما الصفحة الأولى من كل فصل، فهي عبارة عن صور ثابتة من الرسوم المتحركة.

كتاب قلاّب

وقد تم إضافة محول صفحات، لتمكين المستخدمين أثناء القراءة استخدام إبهامهم على طرف الشاشة أسفل الشاشة لتقليب الصفحات. موقع الإبهام بعلامة نقطة زرقاء تتحول عند كل صفحة ككتاب قلاب، تبدأ كنقطة وتتحول إلى ثقب مفتاح وعين وساعة وهلم جرا. وتشمل لوحة الألوان الأزرق والأحمر والأصفر الباهت والبرتقالي الفاتح والأحمر والأسود. وهناك عناصر من الرسوم المتحركة عندما تظهر الأحاجي في النص، حيث تشير الصفحة للقراء بالأحمر «صفحة رسوم متحركة» استخدم الإبهام للعب».

وتزمع المكتبة تالياً تحويل رواية «المسخ» للروائي التشيكي فرانز كافكا، ورواية «ورق الحائط الأصفر» للروائية الأمريكية تشارلوت غيلمان.