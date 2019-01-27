توأم يحيّر القضاء الإيطالي

المصدر: روما - د ب أ

يواجه قضاة إيطاليون حيرة في إدانة لص محترف، بسبب عجزهم عن تحديد ما إذا كان قد ارتكب الجرائم المتهم بها أم شقيقه التوأم، بحسب صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية.

وأكد فابيو بورتا، محامي المتهم إدوارد تروشي (34 عاماً)، أن محكمة فيرونا برّأت تروشي من اتهامات بالسطو وغيرها، لأن عينات الحمض النووي لم تحدد بشكل قاطع ما إذا كان هو أم توأمه إدموند، كان في مسرح الجريمة. وقال المحامي إن هذه المرة الثالثة التي تحدث فيها تلك الواقعة، حيث سبق أن تمت تبرئة موكله في 2016 و2017؛ لأنه كان من المستحيل دائماً تحديد هويته عن طريق الحمض النووي.

وللشقيقين نفس حلاقة الشعر والوشم، ويمكن لبصمات أصابعهما فقط أن تساعد المحققين على التمييز بينهما، لكنهما عادة ما يستخدمان قفازات.