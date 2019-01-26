الرضاعة الطبيعية تحارب الاكتئاب

المصدر: واشنطن - وكالات

توصلت دراسة حديثة قام بها فريق من أمريكا وكوريا الجنوبية إلى أن النساء اللاتي أرضعن أطفالهن بشكل طبيعي، أقل عرضة بنسبة الثلثين للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية، وذكرت الدراسة أنه كلما زاد عدد الأطفال كان التأثير أكبر.

وقال الدكتور سانغشين باتك، من جامعة براون الأمريكية، المعد الرئيس للدراسة: إن النتائج تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية مفيدة، ليس فقط لصحة الرضع على المدى القصير وطويل الأجل، ولكن أيضاً للصحة النفسية للأمهات.

وبحثت الدراسة التي شملت أكثر من 1200 من الأمهات ممن تجاوزن سن 50 عاماً، في التاريخ العائلي للمشاركات، وعدد الأطفال ومدة الرضاعة الطبيعية، وأيضاً حالة الصحة العقلية لكل منهن. ووجد الباحثون أن «خطر الاكتئاب انخفض بنسبة 29% لكل طفل إضافي يحصل على رضاعة طبيعية، و9.3% لكل سنة إضافية من الرضاعة الطبيعية».