نبال الشرطة الهندية تطارد القرود في تاج محل

المصدر: نيودلهي - رويترز

طاردت الشرطة الهندية المسلحة بالنبال جحافل من القرود، تزعج الزوار في مزار تاج محل، حيث تعودت القرود البحث عن الطعام عند مدخل المعلم السياحي الشهير الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر في مدينة أجرا بشمال الهند، حيث يتم تفتيش حقائب الزوار وإلقاء أي أطعمة بعيداً. وقال بريج بوشان، قائد قوة الأمن في تاج محل إن الشرطة حصلت على نبال محلية الصنع لإبعاد القرود. وأضاف: «وجدنا أن القرود تشعر بالخوف بمجرد رؤيتنا نلوح بهذه النبال». وأشار إلى أنه تم إبلاغ حراس تاج محل بعدم مهاجمة القرود، لكن مجرد إخافتها وإبعادها عن السياح.

وتشير الإحصائيات إلى أن بين 500 و700 قرد من فصيلة مكاك ريسوسي تعيش حول تاج محل. ويقول الخبراء إنها أصبحت أكثر عدوانية مع توسع المدينة على حساب موائلها الطبيعية، بينما أكدت تقارير أن قرود المكاك ريسوسي تنشر الفوضى في نيودلهي، حيث تخطف الطعام والهواتف المحمولة، وتقتحم المنازل، وتروع السكان في العاصمة الهندية وحولها. يذكر أن عدد زوار تاج محل، الذي شيده إمبراطور مغولي لزوجته، يبلغ 25 ألف زائر يومياً، ويرتفع إلى 80 ألفاً خلال ذروة الموسم السياحي.