«إجازة حُب» لإيجاد شريك الحياة

المصدر: دبي ـ البيان

يستعد مئات الملايين من الناس في الصين لأخذ إجازة من العمل والتوجه لرؤية أسرهم في السنة القمرية الجديدة، إلا أن عدداً من الموظفات المحظوظات سيحصلن أيضاً على 8 أيام عطلة إضافية، بشرط أن يكن عزباوات، وفي منتصف الثلاثينات من أعمارهن، وتهدف هذه العطلة الإضافية التي منحتها شركتين لموظفاتهن، توفير الفرصة لهن للعثور على الشريك، حيث كشفت صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» أن الشركتين هاتين في مدينة هانغجو، شرقي الصين، ستمنحان الموظفات اللواتي لا يقمن بالأدوار الرئيسية في العمل «إجازة خاصة» تستمر 8 أيام، إضافة إلى عطلة رأس السنة التي تستمر 7 أيام، وبذلك تحذو الشركتان حذو مدرسة في المدينة منحت المعلمات غير المتزوجات ما سمّته «إجازة الحب»، وفق ما نقله موقع «بي بي سي عربية»، الذي أشار إلى أن عدد النساء غير المتزوجات ضمن هذه الشريحة العمرية قد ارتفع في السنوات الأخيرة، بسبب رغبة الكثيرات في التركيز على وظائفهن أو البقاء عازبات.