فساتين كاترين دونوف تباع بمليون دولار

المصدر: باريس - رويترز

نحو 130 فستاناً فريداً باعتها الممثلة الفرنسية كاترين دونوف، في مزاد، أقيم أول من أمس، جمعت فيه نحو 900625 يورو أي ما يقارب 1.02 مليون دولار، وفقاً لما أعلنته دار كريستيز للمزادات.

وشملت المجموعة فستاناً مطرزاً ارتدته الممثلة الفرنسية كاترين دونوف (75 عاماً)، عندما قابلت المخرج الراحل ألفريد هيتشكوك للمرة الأولى في 1969، كما شملت المجموعة أيضاً فستاناً ذهبي اللون ارتدته دونوف في إحدى حفلات الأوسكار. وقررت دونوف، المعروفة بعشقها للموضة وكثيراً ما تشاهد في عروض الأزياء في باريس، بيع الفساتين بعد أن باعت منزلاً في نورماندي بشمال فرنسا كانت تخزنها فيه لعقود، فيما لم تكشف دونوف عن الغرض الذي ستستخدم فيه حصيلة البيع.

يذكر أن المجموعة تحمل جميعها توقيع المصمم الراحل ايف سان لوران، والذي كانت ترتبط معه دونوف بعلاقة صداقة قوية.