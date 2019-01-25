هرمون السعادة ينمو في الجليد

المصدر: دبي- وكالات

اعتاد أهالي فنلندا، أن يسبحوا في المياه المتجمّدة، رغم أن هذا التقليد قد يبدو غريباً في دول أخرى. لكن هناك من يعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعل أهالي فنلندا سعداء، حتى أن فنلندا تحتل المرتبة الأولى على مؤشر السعادة العالمي.

وقالت كاتجا بانتزار، صاحبة كتاب الطريقة الفنلندية للعثور على الشجاعة والسعادة: «إن السعادة ترتبط بالسباحة في المياه الباردة حتى التجمّد يومياً».

وأحبت الكاتبة السباحة في المياه المتجمّدة بعد قدومها إلى فنلندا، بعد أن لاحظت أن غالبية سكان البلاد يفعلون ذلك، بل ويستمتعون بركوب الدراجات في درجة حرارة أقل بعشرين درجة من الصفر.

ولجأت الكاتبة بانتزار إلى البروفيسور هانو رينتيماكي، الذي درس تأثير الطقس القطبي على الجسم، ولاحظت أن الإنسان يفرز هرمونات «السعادة»، أو الإندورفين، الذي يعد من مسكنات الألم التي تفرز طبيعياً في جسم الإنسان.

وعلمت الصحفية، أن السباحة تزيد من إنتاج هرمون السيروتونين لتحسين المزاج، وهرمون المكافأة والمتعة، المعروف باسم هرمون الدوبامين. بالإضافة إلى الأوكسايتوسين، وهو هرمون الحب.