منحوتات مبهرة من أغلفة الشيكولاتة

المصدر: دبي - وكالات

استطاع الفنان الصيني الشاب، سيرو واي، 35 عاماً، أن يصنع مجموعة من التماثيل والمجسمات المبهرة ذات الأحجام الصغيرة، باستخدام أغلفة نوع إيطالي شهير من الشيكولاتة الفاخرة، وهو «فيريرو روشيه».

ووفقاً لما نشرته صحيفة «مترو» البريطانية أمس، بدأ واي هذا الخط الإبداعي الجديد في فنه، بتمثال صغير على شكل ديناصور، صنعه لابنته ذات الخمس سنوات، تامي واي.

والآن، بات واي يمتلك في منزله معرضاً كاملاً من المجسمات المبهرة المصنوعة من أغلفة هذا النوع من الشيكولاتة. ويضم المعرض أشكالاً لحيوان التنين الصيني الأسطوري الشهير، وأيضاً الحيوانات المستخدمة كرموز للأبراج الفلكية الصينية، ولعبة «البوكيمون» اليابانية الشهيرة، إلى جانب أشكال تجسد معالم شهيرة، من أبرزها تمثال الحرية الشهير في نيويورك.

ويقول واي: «ذات يوم، كنت أتناول هذه الشيكولاتة الفاخرة مع ابنتي، فبعد أن فرغت من تناولها ، أعطتني غلافها بلونه لذهبي المميز، وطلبت مني أن أصنع لها منه ديناصوراً، فألهمتني الفكرة».