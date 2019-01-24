مصنع يكافئ موظفيه بجبل نقود

المصدر: دبي - عمر حرزالله

مع اقتراب العام الصيني الجديد «مهرجان الربيع»، يستعد مصنع للصلب في الصين لتسليم مكافآت نهاية العام لموظفيه.

ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال»، فإن المصنع بنى «جبلاً» من الأوراق النقدية تزيد على 300 مليون يوان (44 مليون دولار) لإظهار المبلغ المدفوع للموظفين كمكافآت نهاية العام. وتم توزيع المال لاحقاً بين عمال المصنع البالغ عددهم 5000 عامل.

وذكر أحد الموظفين أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة صينية طريقة «غير تقليدية» لتوزيع المكافآت، ففي 2018، طلبت الشركة من موظفيها انتزاع أكبر قدر ممكن من النقود في فترة زمنية محدودة.