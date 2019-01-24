فنان يبدع خطاً ثلاثي الأبعاد

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

يمكن القول إن الخط هو فن الكتابة اليدوية المزخرفة للحروف عبر القلم أو الفرشاة، ومنذ تمكُّن الإنسان من الكتابة كان مشغولاً برسم كلماته في صورة أكثر جمالاً.

وعلى الرغم من أن الخط شكلٌ فني قديم، فإنه سيظل قائماً طالما استمر البشر في التواصل باللغة المكتوبة. من هنا تأتي أعمال المصمم الغرافيكي التركي تولغا غيرغن، كمثال حي وممتاز لكيفية استمرار ذلك الفن القديم في التطور حتى الآن. فقد ابتدع الأخير فن خط ثلاثي الأبعاد، كما لو أن الأحرف تتقافز من على بياض الصفحة.

يكمن الإبداع في أعمال غيرغن في أنه يعمل على إضفاء بُعدٍ جديد يظهر في الظلال الخفية المُضافة للأحرف المسطحة، بمنظورٍ يضيف عمقاً ملحوظاً على أعماله، مستخدماً أدوات فن الخط، كأقلام بايلوت، وأقلام الرصاص لرسم الكلمات ومعانيها.

تُشعر المهارات التقنية التي يتمتع بها المصمم المشاهدين بالرغبة في لمس ما يبدو وكأنها قطع رقيقة من الورق.