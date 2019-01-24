«إيما».. روبوت في صورة عارضة

المصدر: دبي - البيان

من خلال عينيها المفعمتين بالحيوية وشعرها المنسدل المثالي، من السهل معرفة سبب حملقة الناس في العارضة اليابانية «إيما»، ولكن، هناك أمراً واحداً لا يدركه معظم الأشخاص هو أنها ليست إنساناً حقيقياً بل «روبوت».

أفاد موقع «أوديتي سنترال» بأن «إيما»، المستوحى اسمها من كلمة يابانية تعني «الآن»، هي نتاج بعض نماذج مشتقة من عروض الأزياء، لكن ذلك لم يحل دون أن تصبح مبدعة وتحظى بالشهرة على موقع «إنستغرام». ولدى «إيما» حالياً أكثر من 15000 متابع على الشبكة الاجتماعية الشعبية، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل 3 أيام فقط، عندما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية.