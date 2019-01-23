شقق أصغر من مواقف السيارات بأسعار خيالية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشتهر هونغ كونغ بشققها غالية الثمن، لكن أحد مطوري العقارات حاول التغلب على هذه المعضلة، فتصدر عناوين الصحف العالمية من خلال بيعه شققا أصغر من مواقف السيارات.

فقد كشف أحد مطوري العقارات المحليين وفقا لموقع "أوديتي سنترال" النقاب عن نوع جديد مما يسمى بـ "شقة صندوق الأحذية" التي تبلغ مساحتها 128 قدما مربعا فقط، مما يجعلها أصغر من متوسط أماكن وقوف السيارات في هونغ كونغ التي تبلغ مساحتها 130 قدما مربعا.

وعلى الرغم من صغر حجمها، تشتمل هذه الوحدات السكنية الجديدة المسماة "T-Plus" على جميع وسائل الراحة التي قد يحتاجها الساكن، بما في ذلك المطبخ، المرحاض، مساحة التخزين، ثلاجة، سرير وطاولة طعام.

وهذا مثير للإعجاب إلى حد كبير، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشقة صغيرة جدًا بحيث لا يلزمك سوى المشي خمس خطوات للوصول من طرف إلى آخر.

يبدو أن تصميم هذه الشقق الصغيرة مستوحى من بيوت الطلبة التي تستخدم مساحات صغيرة بوظائف قصوى.

ويبلغ سعر شقق T-Plus المعروضة للبيع نحو 364.600 دولار أمريكي، وهي، أرخص بالفعل من متوسط سعر الشقق النانوية هناك.