إيما .. عارضة أقرب إلى البشر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

من خلال عيونها المفعمة بالحيوية وبشرتها الخالية من العيوب وشفاهها الممتلئة وشعرها المنسدل المثالي، من السهل معرفة سبب حملقة الناس في العارضة اليابانية إيما. ولكن هناك أمرا واحدا لا يدركه معظم الأشخاص هو أنها ليست إنسانا حقيقياً.

وأفاد موقع "أوديتي سنترال" أن اسم إيما، مستوحى من كلمة يابانية تعني "الآن"، هي نتاج بعض نماذج مشتقة من عروض الأزياء، لكن ذلك لم يحل دون أن تصبح مبدعة وتحظى بالشهرة على موقع إنستغرام.

ولدى أيما حاليا أكثر من 15000 متابع على الشبكة الاجتماعية الشعبية، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل ثلاثة أيام فقط، عندما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية.

ويوضح وصفها الحيوي بوضوح أنها نموذج افتراضي، ولكن رغم كل ذلك، تبدو واقعية تماما كالإنسان، ومن الصعب تصديق أنها ليست عارضة غير بشرية.