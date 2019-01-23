شركة توزع جبل نقود على موظفيها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

مع اقتراب العام الصيني الجديد (المعروف أيضا باسم مهرجان الربيع)، تستعد معظم الشركات الصينية لتسليم مكافآت نهاية العام لموظفيها.

إحدى هذه الشركات هي مصنع للصلب في مدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي الصينية - ويقوم المسؤولون فيه بإعداد المكافآت بأسرع الطرق الممكنة.

ووفقا لموقع "أوديتي سنترال"، فإن مصنع الصلب بنى "جبلًا من الأوراق النقدية التي تزيد قيمتها على 300 مليون يوان (44 مليون دولار) بهدف إظهار هذا المبلغ المدفوع للموظفين كمكافآت نهاية العام.

وتم توزيع المال لاحقا بين عمال المصنع البالغ عددهم 5000 عامل. وبالتالي، حصل كل عامل محظوظ على 60000 يوان كمكافأة نهاية العام، وهي مكافأة كبيرة.

وذكر أحد الموظفين أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة صينية طريقة "غير تقليدية" لتوزيع مكافآت نهاية العام. ففي العام الماضي، طلبت الشركة من موظفيها انتزاع أكبر قدر ممكن من النقود في فترة زمنية محدودة، وهي عملية مستوحاة من عروض الألعاب.