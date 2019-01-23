اختبار يظهر إمكانية عودة سرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون في جامعة «أدنبره» باسكتلندا، تغيرات ملحوظة في جينات 62 امرأة مصابة بسرطان الثدي ويخضعن للعلاج الهرموني لكبح الأورام. وتوصل الباحثون الاسكتلنديون وفقاً لـ«ديلي ميل» إلى أن هذه التغيرات الجينية قد تشير إلى احتمال عودة سرطان الثدي إلى جسم المصابات، وذلك ما يمنح فرصة علاجهن وقائياً قبل انتشار الأورام في أجسامهن.

وقال الباحثون إن هذا الاكتشاف «الواعد» الذي يتم عبر فحص الحمض الوراثي ويحفزه العلاج الهرموني، يمكن أن يساعد النساء المعرضات لخطر الإصابة بالسرطان على الحصول على العلاج المبكر أو الوقاية من المرض. ويتم تشخيص نحو 55 ألف امرأة بسرطان الثدي كل عام في المملكة المتحدة، وإذا عاد المرض بصورة ثانوية فلا يمكن علاجه.