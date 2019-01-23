فقدان الجليد في غرينلاند تضاعف 4 مرات

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشف باحثون عن تضاعف فقدان جليد غرينلاند بمقدار 4 مرات منذ 2003، حسب دراسة نشرت أول من أمس، وأظهرت الدراسة المنشورة بمجلة «بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز»، أن أكبر فقدان للجليد منذ مطلع 2003 حتى منتصف 2013 جاء بجنوب غربي غرينلاند.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة وأستاذ علم الحياة الجيولوجية في جامعة «أوهايو»، مايكل بيفيس: «لدينا مشكلة كبيرة في ظل ارتفاع مستويات تصريف الثلوج في الأنهار الجليدية الكبيرة، كما أن هناك مشكلة خطيرة ثانية، حيث تنصرف كميات كبيرة من الكتلة الجليدية كمياه ذائبة، وبشكل متزايد، مثل الأنهار التي تتدفق في البحر».