علماء يطورون دجاجاً معدلاً جينياً مضاداً لـ «الإنفلونزا»

المصدر: لندن - رويترز

طوّر علماء بريطانيون دجاجاً معدلاً جينياً ومصمماً ليقاوم بصورة كاملة الإنفلونزا في نهج جديد لمحاولة منع ظهور وباء بشري مميت.

وقالت أستاذ علم الفيروسات في كلية «إمبريال كوليدج لندن»، الرئيس المشارك للمشروع، ويندي باركلاي، إن من المقرر أن يفقس أول جيل من الدجاج المعدل الجينات في وقت لاحق من العام الجاري في معهد «روزلين» بجامعة «إدنبره» في إسكتلندا. وتم تعديل الحمض النووي «دي.إن.إيه» للطيور باستخدام التقنية الجديدة «كريسبر» لتعديل الجينات.

وهنا، فإن «التعديلات» تتم لإزالة جزء من البروتين يعتمد عليه فيروس الإنفلونزا عادة، ما يجعل الدجاج مقاوماً بصورة كاملة للإنفلونزا. وقالت باركلاي إن الفكرة تكمن في إنتاج دواجن لا يمكن أن تصاب بالإنفلونزا، وتشكّل «عازلاً بين الطيور البرية والبشر».