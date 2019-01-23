طفلة هندية تخترع جهازاً يكشف تلوث المياه

المصدر: دبي - عمر حرز الله

تتميز الفتاة غانتجالي راو (12 عاماً) بأنها تخترع الأشياء منذ أن كانت في روضة الأطفال. إذ نقل موقع «سي إن بي سي» عن راو قولها، إن لديها أكثر من 8 اختراعات، لكن اختراعها الأبرز هو جهاز (Tethys) المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، الذي يستخدم أنابيب نانوية كربونية مع تطبيقاً في الهاتف، لفحص المياه الملوثة بالرصاص في أقل من 10 ثوانٍ.

وقد فازت راو بسببه بلقب أفضل عالمة شابة في أمريكا، وحصلت على مبلغ 25 ألف دولار، وتشير راو إلى أن مصدر إلهامها في الاختراع هو تعامل المجتمع المحلي في ميشيغان مع الآثار المدمرة للمياه الملوثة بالرصاص.

وبعد التحدث عن المسألة مع عائلتها، فكّرت راو في مشاعر الناس الذين تأثروا بالمياه الملوثة هناك، خاصة عندما اكتشفوا بالفعل وجود الرصاص في الماء، وهو حسب وصفها «شعور مخيف حقاً».