الحدس يوحد العازفين في الفرق الموسيقية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

اكتشف باحثون من جامعة «ماكماستر» الكندية، تقنية جديدة لمعرفة كيف ينسق الموسيقيون حدسياً مع بعضهم خلال العزف، حيث يتوقعون دون كلام كيف سيعزف كل منهم. وتقدم النتائج التي نشرتها دورية «ساينتفيك ريبورتس»، ونقلها موقع «ساينس ديلي»، رؤى جديدة لتنسيق الموسيقيين حركاتهم للعزف ككتلة واحدة. واتجه الباحثون إلى فرقة «جريفون تريو» الموسيقية، وجرى تزويد كل عازف بتقنية التقاط الحركة لرصد حركاتهم وهم يؤدون مقطوعات موسيقية سعيدة أو حزينة، مرة بتعبير موسيقي وأخرى دونها.

وسواء كانوا يؤدون عزفاً مرحاً أو حزيناً، توقع الموسيقيون حركات كل منهم بقدر كبير عندما عزفوا بشكل تعبيري، مقارنة بما كان عندما عزفوا دون مشاعر.