«واتساب» تحدد 5 مرات حداً أقصى لإعادة توجيه الرسائل

المصدر: دبي - البيان

اتخذ تطبيق «واتساب» خطوة جديدة تهدف إلى السماح لمستخدميه بإعادة توجيه أي رسالة واحدة حتى 5 مرات فقط، يأتي لك في إطار جهود ترمي إلى التصدي لنشر معلومات كاذبة على منصّته.

وكانت الشركة، التي تمتلكها «فيسبوك»، كما أورد تقرير لموقع «بي بي سي» أمس، قد طبقت سياستها الجديدة بالفعل في الهند قبل 6 شهور. وأعقبت هذه الخطوة تنفيذ عددٍ من عقوبات الإعدام خارج نطاق القانون بسبب نشر أخبار كاذبة على منصة الخدمة. وكان المستخدمون يستطيعون قبل القرار الجديد إعادة توجيه الرسائل حتى 20 مرة.

وكان تحديث الإجراءات الجديدة للتطبيق قد أعلن عنه في جاكرتا بإندونيسيا، التي تستعد لإجراء انتخابات عامة في أبريل المقبل.

وقالت الشركة لـ«بي بي سي»، إنها اتخذت القرار بعد تقييم «دقيق» لنتائج اختبار أجري في البلد استغرق نصف عام. وأضافت متحدثة باسم الشركة: «الحد من إعادة توجيه الرسائل قلل تداولها في شتى أرجاء العالم».