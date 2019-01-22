تاكسي «طائر» في أميركا 2023

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تنوي شركة أوبر لتشغيل سيارات الأجرة، أن تشغل «تاكسي» طائراً اعتباراً من عام 2023. وقالت الشركة إن التاكسي الطائر لن يكون للأثرياء فقط، بل ستكون كُلفته محتملة للجميع.

وأضافت، إن كُلفة الرحلة لمسافة 25 ميلاً سوف تبلغ 70 جنيهاً إسترلينياً أو ما يعادلها، بينما رحلة التاكسي العادية تكلف 46 إسترلينياً.

وسوف تبدأ الشركة الخدمة في مدينتي لوس أنجلوس ودالاس الأميركيتين. وكانت شركة «أوبر» قد كشفت عن خطة لتطوير سيارة أجرة كهربائية طائرة، وذلك من خلال مركز للتكنولوجيا المتقدمة في باريس، وأعلنت أنه سيتم افتتاح المركز بميزانية تبلغ 24 مليون دولار.