دعوة لسجن صنّاع أغنية «بيبي شارك»

المصدر: دبي ـ البيان

أقل ما قد يقال عن أغنية «بيبي شارك» التي حققت ملياري مشاهدة، وتصدرت قائمة «بيلبورد هوت 100» في الترتيب الأسبوعي للأغاني لأسبوعين متتاليين، أنها أثارت ضجة كبيرة.

وقد علقت أغنية الأطفال هذه في الأذهان لدرجة دفعت جيمي كيميل، صاحب البرنامج الشهير، لاقتراح زج المسؤولين عن إصدارها، في السجن مدى الحياة. لكن سواء كرهنا أو أحببنا، فإن الشركة الكورية الجنوبية التي تقف خلف هذا العمل الذي يمتد لدقيقة ونصف يعوّلون على نجاحه، ويسعون للتوسع في أعمال الترفيه المغناة الموجهة للأطفال.

وأعلنت «بينكفونغ» التابعة لشركة «سمارت ستادي» الواقعة في سيؤول عن خطة لإطلاق أغنيةٍ أخرى تتحدث هذه المرة عن البطاريق.

وقال سينغكيو ليي، المدير المالي المسؤول في «سمارت ستادي»: «لقد أضفنا إلى أغنياتنا عنصر البوب الكوري ذا الوقع الإيقاعي السائد اليوم». وأعرب سينغكيو عن نية الشركة تطوير محتوى لأطفال أكبر سناً، يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في العمل المقبل، وأنه يتطلع إلى ما بعد أسماك القرش ويعاين البطاريق عن كثب، لأنه «قد أحب فيلم مدغشقر كثيراً».