رفاهية النرويج مهددة جراء قلة المواليد

المصدر: دبي - فاتن صبح

النرويج تحتاج لمزيد من الأطفال! ولا أعتقد أني بحاجة لأبررلكم ذلك.. بهذه العبارة غلفت رئيس وزراء النرويج، إيرنا سولبيرغ، أحد المخاوف الحقيقية التي تواجهها دول الشمال. وتشهد البلدان الاسكندنافية ندرة في ولادة الأطفال، وذلك يأتي بعد أن شكلت حصناً لارتفاع نسبة الولادات في القارة العجوز التي تشيخ.

ويهدد هذا الانخفاض نموذج الرفاه الذي يموله دافعو الضرائب. وكانت سولبيرغ قد حذرت النرويجيين في خطابٍ لها بقولها: «سنواجه مشكلات جمّة مع هذا النموذج في العقود القليلة المقبلة، إذ إن عدد الشباب الذي يتحمل عبء الرفاه سيكون أقل». وقد تراجعت الولادات في النرويج وأيسلندا وفنلندا لمعدلات قياسية 2017. ويرادف ذلك على المدى البعيد تراجع الأشخاص ممن هم في عمر الإنتاج ودفع الضرائب.