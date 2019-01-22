الهاتف المتحرك رفيق سفر البريطانيين الأول

المصدر: دبي - البيان

ربما يهتم السائح البريطاني بهاتفه النقال أكثر من أسرته أو أصدقائه عندما يسافر خارج البلاد. هذا ما كشفه استطلاع بين السائحين البريطانيين، حيث بين أن 37% من المشاركين اختاروا أن يأخذوا هاتفهم النقال في أسفارهم، بينما اختار 20% أن يأخذوا معهم أصدقاء أو أفراد العائلة.

أجرت الاستطلاع شركة «جولز فيرن» السياحية بين 2000 سائح بالغ في أنحاء بريطانيا. وكان الرد على سؤال ماذا سيفعل السائح عند وصوله لوجهته، أنهم سوف يراجعون وسائل التواصل الاجتماعي ويبحثون عن شيء من الطعام والشراب واستكشاف المكان.

وكان الترتيب الرابع لما سيفعلونه عند الوصول هو استخدام الهاتف النقال لمكالمة الأهل والأصدقاء. وغالباً ما يفحص البريطانيون هواتفهم النقالة كل 122 دقيقة، لكنها تتراجع إلى 290 دقيقة خلال الرحلات السياحية.