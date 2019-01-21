يطهو اللحم بالسيارة .. على حرارة الجو في استراليا

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

أراد رجل من ميلدورا، بولاية فيكتوريا الأسترالية، أن يظهر للعالم مدى سخونة سيارته من الداخل في يوم حار، فقام بترك شريحة لحم نيئة داخل السيارة لبضع ساعات. وعندما عاد، لاحظ أن شريحة اللحم طهيت جيداً.

ووفقاً لـ «أوديتي سنترال»، وضع الرجل الأسترالي شريحة اللحم في السيارة في الحادية عشرة صباحاً، عندما كانت متوقفة في الظل، وتركتها حتى الساعة 4 مساءً.

وكتب الرجل الذي يعمل في مقهى ميلدورا دوكسايد، على صفحته على فيسبوك: «لقد تم طهو اللحم بشكل جيد لدى عودتي. مع هذه الموجة الحرارية المنتشرة في أستراليا، يرجى الحرص على عدم ترك الأطفال والمسنين والحيوانات في السيارة. تحققوا دائماً من الجيران المسنين، تأكدوا من أن حيواناتكم الأليفة لديها وسيلة للحفاظ على مياه الشرب باردة ونظيفة».