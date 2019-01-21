الإمارات تشهد اليوم ظاهرة «قمر الذئب الدموي»

المصدر: دبي - البيان

تشهد دولة الإمارات في الساعة 07:04 من صباح اليوم، بالتوقيت الخليجي القياسي، ظاهرة فلكية نادرة، وهي ظاهرة الخسوف الكلي، والمعروفة باسم «قمر الذئب الدموي العملاق»، فيما تعد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر الأولى من نوعها التي تحدث في 2019، وفقاً لما نشرته، أمس، صحيفة «إكسبريس» البريطانية، نقلاً عن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وتحدث ظاهرة «قمر الذئب الدموي العملاق» عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، بحيث تتوارى الشمس تماماً خلف الأرض، بينما يتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس. وما يحدث تحديداً في هذه الظاهرة هو أن القمر يكتسي بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

ويرجع لفظ الذئب إلى أسطورة مفادهاً أن البشر يتحوّلون إلى ذئاب في اكتمال البدر في كل شهر عربي، وأفادت «إكسبريس» بأن خسوف القمر بصفة عامة سيستمر اليوم لمدة 5 ساعات و12 دقيقة، فيما سيستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة ودقيقتين فقط.