أصغر سعودي يتسلق أعلى جبل في أفريقيا

المصدر: دبي - وكالات

بات الشاب عبدالله الطعيمي أصغر سعودي يصل إلى قمة جبل «كليمنغارو» الشهير، والذي يُصَنّف كأعلى جبل في أفريقيا، ويبلغ ارتفاعه 5895 متراً.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، النسخة الصادرة باللغة العربية، تمكن الطعيمي من تحقيق هذا الإنجاز في تنزانيا بشرق أفريقيا مطلع العام الجاري.

وأضافت الشبكة أن مغامرة الطعيمي استمرت 8 أيام، حيث بدأت يوم 26 ديسمبر الماضي، ضمن فريق من «مدرسة الرياض» التي يدرس بها وهو حالياً في الصف التاسع. وتولى رعاية المغامر ومتسلق الجبال، السعودي سعود العيدي.