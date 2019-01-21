«غوغل» يتذكر الرسام السوري لؤي كيالي

المصدر: دبي - وكالات

احتفى محرك البحث «غوغل» بالذكرى 85 لولادة التشكيلي السوري لؤي كيالي، الذي صوّر الناس البسطاء العاديين - كصيادي السمك، والخبازين والنساء الحوامل - بطريقة نبيلة، بحسب «بي بي سي». بدأ كيالي الرسم بعمر 11 عاماً، وأقام أول معارضه بعمر 18 عاماً في مدرسة التجهيز الأولى في مدينته حلب، وفي منتصف الخمسينيات ذهب في بعثة دراسة إلى أكاديمية الفنون الجميلة في روما.

وعن سبب هذا الاحتفاء بالرسام الذي ولد في حلب يوم 20 يناير 1934، وتوفي نهاية عام 1978، جاء في موقع «غوغل»: «في ما كان يمكن أن يكون عيد ميلاده الـ85، نتذكر لؤي كيالي، كفنان ذي حس عالٍ كان يسعى لأن يرسم تماماً ما كان يراه، وما كان يشعر به».