ألوان ذيل الطاووس وسائل اتصال

المصدر: دبي - وكالات

أهم ما يميّز طائر الطاووس ألوان ذيله وجسمه المبدعة والمتنوعة، إذ أفادت دراسة بأن هذه الألوان ربما تساعد تلك الطيور في التواصل مع بعضها البعض دون أن تثير انتباه الحيوانات المفترسة.

وربما يبدو أن تلك الألوان الزاهية في ذيل الطاووس قد تجذب انتباه حيوانات أخرى، إلا أن الخبراء يقولون، إن الحيوانات المفترسة ليس لديها الوسائل التي تمكّنها من تمييز تلك الألوان.

وقال فريق البحث الذي أجرى الدراسة، إن ريش ذيل الطاووس لا يشكل عنصر جذب للحيوانات المفترسة في البرية مثل النمور والكلاب البرية، كما تجذب عيون البشر. وأضاف الباحثون، أن ألوان ذيل الطاووس التي تبدو رائعة وجميلة ولافتة للبشر، لا تلفت انتباه أي من الحيوانات الثديية الأخرى.