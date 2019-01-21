تغريم الآباء 1000 إسترليني لغياب الأبناء

المصدر: دبي - وكالات

حذرت مدرسة بريطانية الآباء من أنهم سوف يدفعون غرامة تصل إلى ألف جنيه إسترليني إذا تغيب أبناؤهم عن الدراسة لقضاء عطلات خلال موسم الدراسة.

وذكرت مدرسة «بالادن» الابتدائية في لانكشر إن كل أب يسمح بتغيب ابنه أو ابنته عن المدرسة في أيام الدراسة سوف يدفع غرامة ألف جنيه إسترليني عن كل طفل متغيب لو كانوا أكثر من طفل في نفس المدرسة، بناءً على تعليمات مجلس المقاطعة الذي يسيطر عليه حزب المحافظين.

وتصل تلك الغرامة الجديدة إلى 8 أضعاف الغرامة المقررة أصلاً، وقيمتها 120 إسترلينياً، على الآباء الذين يريدون الاستفادة من عروض العطلات في أيام الدراسة. وفرضت المدرسة أكبر عدد من الغرامات على الآباء لتغيب أبنائهم عن الدراسة، من أي مدرسة أخرى في المقاطعة، وفق ما ذكرته صحيفة صنداي تايمز.