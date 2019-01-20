وفاة والد الإعلامي مصطفى الآغا

انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد مصطفى الآغا ، والد الإعلامي الرياضي الشهير مصطفى الآغا .

وفي حسابه الرسمي على تويتر نعى مصطفى الآغا والده قائلا : " بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) ،ببالغ الحزن والاسى أنعي والدي الحبيب ومعلمي وقدوتي خالد مصطفى آغا الذي توفي في دمشق . إنا لله وإنا إليه راجعون " .

وأضاف : " فقدان الأب هو فقدان السند والملجأ والقوة ... ولكن كيف يرحل من ترك جيناته فينا نمررها لابنائنا من بعده .. في يوم دفنك ادفن معك روحي وحيويتي وطاقتي ... الى جنة الخالد ياوالدي الحبيب بإذن الله ".

إلى ذلك تقدمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا " الإمارات 2019 " بأحر التعازي وصادق المواساة للإعلامي مصطفى الآغا في وفاة والده،

تتقدم اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا " الإمارات 2019 " بأحر التعازي وصادق المواساة للإعلامي القدير مصطفى الآغا في وفاة والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران وأن يلهمهم الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه لراجعون@mustafa_agha pic.twitter.com/7iA4YxwBp7 — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) January 19, 2019