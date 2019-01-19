فندق ياباني يطرد نصف موظفيه «الروبوتيين»

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

قبل 4 سنوات، تصدّر فندق «هين نا» أو فندق «الغرباء»، عناوين الصحف لدى افتتاحه في 2015، حيث سجل آنذاك رسمياً في موسوعة غينيس، كأول فندق «روبوتات» في العالم، إلا أن اللافت أن الفندق الواقع في اليابان قد تخلّص أخيراً من أكثر من نصف القوى العاملة الروبوتية التي وظفها منذ إطلاقه، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة «وول ستريت جورنال»، التي أفادت بأن أكثر من نصف رجال الفندق الآليين الذين يبلغ عددهم 243 روبوتاً، قد تم الاستغناء عن خدماتهم بسبب إيجادهم كمية أعمال أخرى أكثر مما كانوا يحققونه.

طلبات

وكانت إدارة الفندق تأمل في البداية أن تساعدها الروبوتات على التغلب على نقص العمالة في المناطق الريفية التي يوجد بها، وأرادت استخدام الروبوتات في إنجاز كل الأعمال بدءاً من مزج كوكتيلات الفواكه وانتهاء بالاستجابة لعدد كبير من طلبات النزلاء، إلا أن الروبوتات لم تكن متطورة بما يكفي لأداء العديد من المهام المطلوبة منها، وأصبح نزلاء الفندق محبطين عندما فشل الروبوت «تشوري»، الذي تخلف عن الروبوتات الأخرى ذات الذكاء الاصطناعي عن مساعدين آخرين هما «سيري» (Siri) و«اليكسا» (Alexa) في الإجابة عن أسئلتهم.

أسئلة

وقيل إن الروبوت كان يوقظ أحد ضيوف الفندق كل بضع ساعات، لاعتقاده أنه كان يطرح عليه سؤالاً، عندما كان في الواقع يشخر وهو نائم، ومع ذلك حقق أحد الروبوتات نجاحاً في مهامه الفندقية، وهو عبارة عن ذراع ميكانيكية ضخمة كان يضع الأمتعة في صناديق التخزين ويسترجعها مجدداً.