تحرق زوجها حياً بسبب كلمة سر الهاتف

المصدر: البيان - وكالات

في واقعة غريبة، أعلنت السلطات الإندونيسية أخيراً عن اعتقالها سيدة بشبهة إحراق زوجها حياً، وذلك إثر خلاف بين الزوجين حول «كلمة السر» الخاصة بهاتف الزوج.

وأفادت وسائل إعلام بأن الحادث وقع بينما كان الزوج «ديدي بورناما» يجري إصلاحات داخل منزله، وطلبت الزوجة «إلهام كاهياني» منه أن يكشف لها عن «كلمة السر» لفتح هاتفه الخلوي، وهو ما رفضه الزوج البالغ من العمر 26 عاماً، فاحتد الخلاف بينهما، وفق ما أفادت به صحيفة «ميرور» البريطانية.

وبحسب رئيس شرطة «إيست لومبوك» في إندونيسيا، ماد يوغي فإن «بورناما» ضرب زوجته فيما استمر الجدل والخلاف بينهما، وسرعان ما تحول إلى مواجهة، فأحضرت الزوجة علبة بنزين وصبتها على زوجها، ثم أشعلت فيه النار.

وقال شاهد عيان إنه هرع إلى مكان الحادث، بعد مشاهدته النيران وهي تندلع في جسد الزوج، وحاول إخمادها، وعلى الفور نقل الزوج إلى مركز كيرواك الصحي، حيث أخضع للعلاج لمدة يومين.

وأظهرت الصور تعرض الجزء العلوي من جسم الزوج للاحتراق، وكانت حروقه متفاوتة الشدة. ورغم محاولات الأطباء إنقاذ حياته، فإن الزوج توفي متأثراً بإصابته، وبادرت الشرطة بالتحفظ على الزوجة في سجن مقاطعة إيست لومبوك، بجزيرة لومبوك، بإندونيسيا.