جرذا طوكيو.. وغموض بانكسي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

على بابٍ بالقرب من محطة نقل الخط الأحادي في قلب طوكيو، برز رسم لجرذين أحدهما يحمل مظلةً، الأمر الذي شغل الحكومة اليابانية التي سعت للتعرف على هوية الفاعل، لاعتقادها أن العمل الفني يحمل توقيع الرسام البريطاني الغامض الشهير بانكسي. في وقت عملت فيه الحكومة على إزالة الباب من مكانه والاحتفاظ به في مكان آمن لتفادي حدوث أي ضرر، في حين لم يتضح بعد متى تم رسم صورة الجرذ صاحب المظلة التي تعتبر إحدى الأعمال الفنية الأكثر شهرةً لبانكسي، إلا أن بعض السكان المحليين تواصلوا مع السلطات للإبلاغ عنها في أواخر العام المنصرم.

وقال المسؤول الرسمي في الحكومة اليابانية كوجي سوغياما، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: «لاحظنا وجود جرذٍ مرسوم بالرذاذ، ونعتقد بإمكانية أن يكون بانكسي هو صاحب الرسم». مشيراً إلى أن الحكومة ستناقش السبل لتحديد هوية الرسام. وقال: «نحن لا نعلم بعد ما إن كان يوجد خبراء في اليابان بأعمال بانكسي». تجدر الإشارة إلى أن هوية فنان الشارع بانكسي لا يعلمها إلا حفنة من الأصدقاء المقربين، وقد أثارت لوحته بعنوان «فتاة البالون» جدلاً كبيراً إثر تمزقها الذاتي فور بيعها بمزاد علني بقيمة تقارب 1.4 مليون دولار.