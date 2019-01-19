الأمير فيليب ينجو من حادث سير

المصدر: لندن - د ب أ

قالت الشرطة البريطانية، أمس، إنها تجري تحقيقاً في حادث سيارة تعرض له دوق أدنبرة، الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، أثناء قيادته لسيارته قرب عقار ملكي أول من أمس.

وقال قصر باكنغهام إن الأمير لم يصب بأذى في الحادث، وأفادت الشرطة أن شخصين في سيارة أخرى نُقلا إلى المستشفى عقب الحادث، وهما سائقة (28 عاماً) تعرضت لجروح في الركبة، وامرأة أخرى (45 عاماً) تعرضت لكسر في الرسغ، فيما لم يتعرض رضيع، لا يتجاوز عمره 9 أشهر، لأي أذى.

وقالت وكالة «برس أسوشيشن» البريطانية إن الأمير فيليب (97 عاماً)، كان يسير من طريق خاص بقصر «ساندريغهام» الخاص بالملكة في مقاطعة نورفولك، إلى طريق مزدحم، عندما اصطدمت سيارته الـ«لاندروفر فريلاندر» بأخرى، وانقلبت على أحد جانبيها. وقالت الشرطة إن نتائج اختبارات الكحول للسائقين جاءت سلبية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شهود عيان قولهم إنه بدا على الأمير فيليب أنه كان يعاني من صدمة وأنه سأل عما إذا كان جميع من تعرضوا للحادث بخير. وذكر مسؤولون في نورفولك أنهم سيحققون في ملابسات الحادث، وقالوا إنه «من غير المناسب التكهن بأسباب الحادث حتى ينتهي التحقيق».