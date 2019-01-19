فيديو مصور لأضخم قرش بالعالم

المصدر: هاواي - وكالات

رصد مقطع فيديو صوره مجموعة من الغواصين، وبثه موقع سكاي نيوز عربية، أكبر سمكة قرش أبيض قبالة سواحل هاواي، تلتهم جثة حوت العنبر الميت، وأفادت التقارير بأن الغواصين قفزوا إلى الماء لالتقاط صور وفيديوهات «غير مسبوقة» مع السمكة الضخمة، التي يبلغ وزنها نحو 2.5 طن، وتلقب بـ«ديب بلو». ورصد الفيديو الغواصين وهم يسبحون دون خوف، جنباً إلى جنب مع السمكة، البالغة من العمر 50 عاماً، ويصل طولها إلى نحو 7 أمتار.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية التي بثت الفيديو أيضاً، أنه جرى تسجيله في يوليو الماضي، في منطقة تبعد حوالي 4 آلاف كيلومتر عن الساحل الغربي للمكسيك. وقال أحد الغواصين، مارك موهلر «لم نصدق في البداية ما رأيناه.. حجمها كان كبيراً جداً»، مضيفاً: «جاءت إلى تلك المنطقة لتأكل كل ما تستطيع أكله».