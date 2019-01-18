حمية مثالية لصحة البشر والأرض

المصدر: لندن - رويترز

كشف علماء، أخيراً، عما يقولون إنه نظام حمية غذائية مثالي لصحة كوكب الأرض وسكانه، يشمل مضاعفة استهلاك المكسرات والفواكه والخضراوات والبقوليات، وخفض استهلاك اللحوم والسكر إلى النصف.

وقال الباحثون، إن العالم إذا اتبع نظام «الصحة الكوكبية» الغذائي، فإن ذلك قد ينقذ أكثر من 11 مليون شخص من الموت المبكر سنوياً، بالإضافة إلى مساهمته بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وسيحمي مزيداً من الأراضي والمياه والتنوع البيولوجي.

وقال تيم لانج الأستاذ في جامعة لندن البريطانية: «الطعام الذي نتناوله والكيفية التي ننتجه بها تحددان صحة الناس والكوكب، ونحن حالياً نتعامل مع ذلك بشكل خاطئ على نحو خطير».

وأضاف، إن إطعام عدد سكان متزايد يقدر بنحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2015، وفقاً لنظام حمية صحي ومستدام سيكون مستحيلاً بدون تغيير العادات الغذائية، وتحسين إنتاج الغذاء وتقليل إهداره.

والنظام الغذائي المقترح هو نتاج مشروع استغرق 3 سنوات بتكليف من دورية (لانسيت) الصحية، وشارك فيه 37 متخصصاً من 16 دولة، ووفقاً للنظام ينبغي خفض متوسط الاستهلاك العالمي لأطعمة مثل اللحوم الحمراء والسكر بنسبة 50%، مقابل مضاعفة استهلاك المكسرات والفواكه والخضراوات والبقوليات.