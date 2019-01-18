يتزوج ثلاث نساء في وقت واحد

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

اقترن رجل من ولاية دلتا النفطية في نيجيريا، بثلاث نساء في الوقت واليوم نفسيهما. إذ أتى ذلك بعد مرور أشهر على زواج رجل يدعى «إماموزو» في الولاية عينها، من امرأتين بالوقت نفسه.

وقد حطم الرجل الثاني الرقم القياسي في هذا «السباق» والطقس بالولاية، الأمر الذي صدم العديد من النيجيريين.

ووفقاً للتقرير الذي أورده موقع «بولس»، فقد أراد الرجل المتزوج حديثا، الزواج من 6 نساء في اليوم نفسه، ولكنه اضطر إلى خفض العدد إلى ثلاث، بسبب القيود المالية. وبحسب شاهد عيان، فقد عقد حفل الزفاف في بلدة أوكباكا في منطقة حكومية محلية في الولاية، كما تعهد بدفع مهر الثلاث الأخريات والاقتران بهن في أقرب وقت، بمجرد أن يتوفر لديه المال.