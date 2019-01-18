العثور على خبيئة عملات ذهبية بيزنطية جنوب غرب القاهرة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية، عن عثورها على خبيئة، عبارة عن قنينة تحتوي داخلها على عملات ذهبية ترجع إلى العصر البيزنطي، بمنطقة عين السبيل بواحة الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، جنوب غرب القاهرة.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، إن العملات ترجع إلى عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثانى (قنسطانطيوس الثانى)، الذي عاش في القرن الرابع الميلادي، بين عامي (317 - 361 م)، وقد تولى الإمبراطورية في الفترة من (337 - 361 م).

وأضاف مصطفى، أن لكل من هذه العملات وجهين، الوجه الأول يحمل صورة للإمبراطور في أوضاع مختلفة، ويحيط بها بعض الكلمات، ومنها اسمه، أما الوجه الآخر، فيحمل بعض الرسوم والكتابات التي تشير إلى تاريخ سك هذه العملة.